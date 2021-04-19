Кабмин распространил льготную ипотеку на строительство частных домов

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство расширяет программу льготной ипотеки для семей с детьми, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, как раньше, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка.

«Рассчитываем, что более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате», — сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Нововведение коснется семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, при наличии у него инвалидности. Льготная ипотека будет одобрена, если строительством займутся компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос будет равен 15% от стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заемщика уже есть земельный участок.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе разобраться с существенным подорожанием жилья в стране.