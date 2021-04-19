В ФАС направили отелям на курортах РФ запросы о ценах на услуги

В федеральной антимонопольной службе (ФАС) России направили ценовые запросы в отели на российских курортах, ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги в 2018-2021 годах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу.

«ФАС России направила ценовые запросы в средства размещения на курортах России. Антимонопольное ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 годы», — говорится в сообщении.

Согласно информации службы, данный анализ поможет определить насколько наблюдаемый сегодняшний рост, который связан с сезонностью, закрытием границ и глобальной эпидемии коронавируса, отличается от обычных перепадов цен на рынке.

По словам заместителя главы ФАС Тимофея Нижегородцева, туристический рынок — конкурентный рынок, так как на нем нет хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение и способных им злоупотреблять.

Кроме того, он отметил, что на данный момент ведомство занимается выявлением возможного координированного поведения участников туристической отрасли.

«Но с определенной степенью вероятности можно предположить, что, скорее всего, действия компаний, которые занимаются размещением — это, прежде всего, ответ на возросший спрос», — сказал он.

Также в службе заявили, что на сегодняшний день не выявлено фактов координации и соглашений об установлении или поддержании цен, которые запрещены законом.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что туры на крымские курорты подорожали из-за ажиотажного роста интереса на летний отдых в регионе.