Путин призвал использовать эффективно каждый рубль

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо эффективно использовать каждый рубль для развития экономики. Об этом пишет РИА «Новости».

«Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства», — сказал Путин на совещании по подготовке послания Федеральному собранию.

По словам лидера государства, к государственным финансам надо относиться «рачительно».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин проведет совещания со своей администрацией и правительством по подготовке к посланию Федеральному собранию.

По словам Пескова, послание пройдет 21 апреля в выставочном зале Манеж. Представитель Кремля уточнил, что международные телефонные переговоры продолжаются, несмотря на подготовку к посланию.