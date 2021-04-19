В США приостановили часть санкций в отношении Белоруссии

В министерстве финансов США приостановили действие американских санкций касательно девяти государственных предприятий Белоруссии, а также разрешили до 3 июня проводить с ними ряд финансовых операций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях «Белнефтехим», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Гродно химволокно», «Белшина», «Гродно азот», «Лакокраска», «Полоцк стекловолокно» и «Нафтан».

Отмечается, что американским гражданам, которые вступают в деловые отношения с данными компаниями, будет необходимо подробно отчитываться перед Госдепартаментом о финансовых сделках или пакетах сделок на общую сумму более $50 тысяч.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что в Америке намерены восстановить односторонние санкции в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии.

30 марта лидер Белоруссии Лукашенко подписал указ «О применении специальных мер», предполагающий введение ограничений в отношении стран, которые ранее наложили санкции на белорусские физические лица и компании.

Вашингтон ввел санкции в отношении Белоруссии в 2006 году. В 2015 году действие рестрикций частично приостановили.