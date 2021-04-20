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Деловые новости

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Национальная нефтяная корпорация Ливии ввела режим форс-мажора в одном из портов

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Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии заявила, что в порту Эль-Харига был введен режим форс-мажора. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook компании.

Согласно сообщению, режим форс-мажора в порту Эль-Харига объявлен с понедельника, 19 апреля.

В заявлении NOC отмечается, что операции по добыче и отгрузке нефти через этот порт будут остановлены, так как Центробанк Ливии отказался выделить средства нефтяному сектору. В нем говорится, что из-за этого у нефтяных компаний возникли задолженности.

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