Национальная нефтяная корпорация Ливии ввела режим форс-мажора в одном из портов

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии заявила, что в порту Эль-Харига был введен режим форс-мажора. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook компании.

Согласно сообщению, режим форс-мажора в порту Эль-Харига объявлен с понедельника, 19 апреля.

В заявлении NOC отмечается, что операции по добыче и отгрузке нефти через этот порт будут остановлены, так как Центробанк Ливии отказался выделить средства нефтяному сектору. В нем говорится, что из-за этого у нефтяных компаний возникли задолженности.