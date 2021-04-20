Италия возобновляет прием туристов из России

Италия возобновит прием туристов из России летом текущего года. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, передает ТАСС.

«Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен», — сказал дипломат.

В настоящее время из 20 итальянских областей только три остаются в «красной» зоне, то есть зоне повышенного риска. Всего с начала пандемии коронавируса число зараженных в Италии достигло 3,87 млн человек, из которых почти 117 тыс. — с летальных исходом. Вылечились от инфекции 3,25 млн человек.

Ранее сообщалось, что Таллин возобновляет авиасообщение с Москвой. Пока в эстонскую столицу можно будет отправляться лишь раз в неделю, по воскресеньям.