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Деловые новости

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Италия возобновляет прием туристов из России

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Италия возобновит прием туристов из России летом текущего года. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, передает ТАСС.

«Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен», — сказал дипломат.

В настоящее время из 20 итальянских областей только три остаются в «красной» зоне, то есть зоне повышенного риска. Всего с начала пандемии коронавируса число зараженных в Италии достигло 3,87 млн человек, из которых почти 117 тыс. — с летальных исходом. Вылечились от инфекции 3,25 млн человек.

Ранее сообщалось, что Таллин возобновляет авиасообщение с Москвой. Пока в эстонскую столицу можно будет отправляться лишь раз в неделю, по воскресеньям.

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