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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года

Путин упростил получение налоговых вычетов

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Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, который упрощает порядок получения ряда налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Нововведения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Согласно документу, упрощается получение вычетов по расходам на приобретение жилья, а также погашение процентов по кредитам и по операциям на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Уточняется, что эти вычеты можно будет получать в личном кабинете налогоплательщика без отправки декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов.

Также за предоставление неверных сведений, которые необходимы для упрощенного оформления вычетов законом, для банков предусмотрен штраф. Его размер составит 20% от суммы вычета, неправомерно полученного налогоплательщиком.

Ранее Минфин России назвал налоговую нагрузку в стране одной из самых низких в мире.

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