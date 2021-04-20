Путин упростил получение налоговых вычетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, который упрощает порядок получения ряда налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Нововведения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Согласно документу, упрощается получение вычетов по расходам на приобретение жилья, а также погашение процентов по кредитам и по операциям на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Уточняется, что эти вычеты можно будет получать в личном кабинете налогоплательщика без отправки декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов.

Также за предоставление неверных сведений, которые необходимы для упрощенного оформления вычетов законом, для банков предусмотрен штраф. Его размер составит 20% от суммы вычета, неправомерно полученного налогоплательщиком.

Ранее Минфин России назвал налоговую нагрузку в стране одной из самых низких в мире.