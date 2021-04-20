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Деловые новости

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Аргентина начала производить «Спутник V»

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Аргентина стала первой латиноамериканской страной, где началось производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет портал Infobae.

Первая пробная партия российского препарата была выпущена в лаборатории Richmond — было произведено 21 176 доз. Они были направлены в Россию, чтобы получить одобрение Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамале, производящего вакцину «Спутник V».

В Аргентине коронавирусом заразились 2 714 475 человек, умерли 59 476 пациентов. За последние сутки в латиноамериканской стране было выявлено 20 тысяч случаев.

Ранее власти Непала одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В Непале коронавирусом заразились 287 567 человек, погибли 3 102 пациента. За последние сутки были выявлены 1 667 случаев.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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