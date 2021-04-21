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Деловые новости

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Lidl Ireland стала первой компанией, предлагающей бесплатные товары для женской гигиены

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Компания Lidl Ireland предложит бесплатные продукты для менструации женщинам и девочкам в рамках новой инициативы, направленной на борьбу с бедностью в периоды бедности . Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, при помощи приложения Lidl Plus клиенты в Ирландии начиная с 3 мая смогут получить купон на бесплатную коробку прокладок или тампонов каждый месяц.

Компания отмечает, что это первая подобная инициатива, направленная на помощь людям с периодической бедностью.

Кроме того, инициатива ограничена 168 магазинами в Ирландии.

Также компания заявила, что также будет ежеквартально жертвовать женские гигиенические товары для благотворительной организации The Simon Communities, чтобы обеспечить доступ к ним бездомным людям.

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