Lidl Ireland стала первой компанией, предлагающей бесплатные товары для женской гигиены

Компания Lidl Ireland предложит бесплатные продукты для менструации женщинам и девочкам в рамках новой инициативы, направленной на борьбу с бедностью в периоды бедности . Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, при помощи приложения Lidl Plus клиенты в Ирландии начиная с 3 мая смогут получить купон на бесплатную коробку прокладок или тампонов каждый месяц.

Компания отмечает, что это первая подобная инициатива, направленная на помощь людям с периодической бедностью.

Кроме того, инициатива ограничена 168 магазинами в Ирландии.

Также компания заявила, что также будет ежеквартально жертвовать женские гигиенические товары для благотворительной организации The Simon Communities, чтобы обеспечить доступ к ним бездомным людям.