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Правительство хочет снизить среднюю ставку по ипотеке

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Правительство ставит перед собой задачу снизить среднюю ставку по ипотечным кредитам, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники и представителя российского вице-премьера Марата Хуснуллина.

По данным источников, в ходе совещания у Хуснуллина обсуждалась инициатива скорректировать ключевую цель национального проекта «Жилье и городская среда». В частности, речь идет о поддержании средней ставки по ипотеке на уровне 6,9% годовых до 2030 года, что на 1 п.п. ниже, чем было указано в изначальной версии документа.

Источники рассказали, что профильным ведомствам поручили рассчитать потенциальные бюджетные расходы на продление действующих льготных программ жилищного кредитования.

Представитель вице-премьер Хуснуллина подтвердил изданию, что снижение средней ставки по ипотеке является целью кабинета министров. Он также заявил о необходимости продления льготной программы на покупку квартир в новостройках, однако подчеркнул, что на данный момент преждевременно говорить о конкретных условиях.

Ранее российское правительство распространило льготную ипотеку на строительство частных домов.

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