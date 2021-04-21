Путин: директивные цены устанавливать не будем

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что власти директивно не будут устанавливать цены.

«Никто не говорит, что мы директивные цены устанавливать будем, не надо тень на плетень наводить», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что для этого есть рыночные механизмы и поставил задачу правительству отрегулировал цены.

Президент заявил, что рост цен съедает доходы граждан, но на точечные меры полагаться нельзя. Главная задача, по словам президента, обеспечить рост доходов граждан.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.