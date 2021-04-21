Президент России Владимир Путин поручил ввести новые выплаты для беременных в тяжелом положении.

«Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», — сказал Путин.

Он предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц.

Также в ходе послания глава государства напомнил и о продлении программы материнского капитала — 2021 года размер маткапитала увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей за второго.

Ранее Путин поручил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей.