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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года

Путин поручил ввести новые выплаты для беременных

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Президент России Владимир Путин поручил ввести новые выплаты для беременных в тяжелом положении.

«Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», — сказал Путин.

Он предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц.

Также в ходе послания глава государства напомнил и о продлении программы материнского капитала — 2021 года размер маткапитала увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей за второго.

Ранее Путин поручил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей.

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