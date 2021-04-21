Путин заявил, что строительство завода «под ключ» в России должно стать проще

Результаты работы по улучшению делового климата в России должны быть осязаемы. Как заявил президент Владимир Путин, строительство завода «под ключ» должно стать проще, чем в других странах.

Глава государства также считает, что подобное строительство должно быть выгодным.

«Нужно наращивать набранные темпы, и результат в улучшении делового климата должен быть предметным, понятным, осязаемым. Например, построить завод под ключ в России должно быть быстрее, значительно выгоднее и проще, чем в других регионах мира», — пояснил Владимир Путин во время обращения к Федеральному посланию.

Ранее российский лидер поручил правительству за месяц представить меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Помимо того, Путин поручил продлить программу туристического кэшбека. Президент выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки в детский лагерь.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.