Путин поручил разработать план по бесплатному подключению домовладений к газу

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение частных домов к газу.

Президент поручил правительству разработать соответствующий план газификации.

Путин отметил, что многие семьи живут в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома не газифицированы.

Глава государства подчеркнул, что за подводку газа непосредственно к границе земельного участка люди платить не должны.

Выполнение данного поручения президент пообещал взять под личный контроль.

Ранее СМИ сообщали, что президиум Госсовета разработал проект «газового маневра» для финансирования газификации в российских регионах. Согласно проекту, часть затрат на газификацию домохозяйств переложат на крупных потребителей газа — предприятия, объекты энергетики и другие юридические лица.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.