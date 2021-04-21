Путин рассказал о сроках открытия границ для иностранных туристов

Россия возобновить туризм из-за рубежа, как только позволит эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

«Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света», – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что задачей является модернизация системы выдачи виз иностранным туристам. По словам президента, такие туристы должны иметь возможность оформить электронную визу в Россию за четыре дня в дистанционном формате.

Кроме того, в ходе обращения к Федеральному собранию Путин поручил продлить программу туристического кэшбека для россиян как минимум о конца текущего года. Он также выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки при поездке детей в летний детский лагерь.