Песков сообщил о наличии у Путина банковских вкладов

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства есть банковские вклады. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

«У президента есть банковские вклады», – заявил Песков.

Ранее Кремль опубликовал декларацию доходов президента за 2020 год. В соответствии с документом, в прошлом году российский лидер заработал почти 10 млн руб. — его доход составил 9,994 млн руб., что почти на 270 тыс. руб. больше, чем годом ранее.

При этом перечень имущества российского лидера в декларации не изменился. Во владении главы государства числятся квартиры (77 кв. м и 153,7 кв. м), а также гараж площадью 18 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Кроме того, у политика есть два автомобиля ГАЗ-М21 и одна «Нива», а также автоприцеп «Скиф». Все объекты, согласно документу, находятся на территории России.