Россияне смогут получить выплату на школьников по одному заявлению

Глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя единовременную выплату на детей-школьников, отметил, что она должна предоставляться по одному заявлению. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня было озвучено о предоставлении дополнительной единовременной выплаты, которую будут получать семьи, воспитывающие детей школьного возраста, и важно... чтобы эту выплату получили граждане по тем же самым принципам социального казначейства», — сказал Котяков.

Уточняя принципы социального казначейства, он заявил, что россияне должны будут подать одно заявление. Его можно будет предоставить в электронном виде или принести в МФЦ, отделение ПФР и органы соцзащиты.

Ранее во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки семьям. В связи с тяжелой ситуацией на рынке труда и снижением реальных располагаемых доходов граждан глава государства предложил также поддержать неполные семьи, где ребенка воспитывает в одиночку мама или папа.

С 2020 года были введены также выплаты на детей от трех до семи лет включительно — от 5650 руб. до 11 300 руб. в месяц.