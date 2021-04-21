Минтруд раскрыл детали о выплатах на детей из неполных семей

Одинокие родители смогут дистанционно оформить заявление для выплат на детей от 8 до 16 лет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд.

Подать заявление можно через портал «Госуслуг».

«Размер пособия в среднем по стране будет составлять порядка 5650 рублей на ребенка ежемесячно – это половина регионального прожиточного минимума на детей. Оформить его можно будет дистанционно – на портале Госуслуги», — сказал глава ведомства Антон Котяков.

Он отметил, что министерство в ближайшее время подготовит необходимые документы, чтобы начать перечислять выплаты. Деньги будут получать семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека.

Ранее Котяков, комментируя единовременную выплату на детей-школьников, отметил, что она должна предоставляться по одному заявлению.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки семьям. В связи с тяжелой ситуацией на рынке труда и снижением реальных располагаемых доходов граждан глава государства предложил также поддержать неполные семьи, где ребенка воспитывает в одиночку мама или папа.