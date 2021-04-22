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Деловые новости

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Киев призвал ЕС рассмотреть возможность отключения РФ от SWIFT

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Глава МИД Украины заявил, что Киев предложил Евросоюзу рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций в отношении Москвы. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, он призвал на видеоконференции с министрами иностранных дел стран Евросоюза, которая прошла в понедельник, 19 апреля, рассмотреть вопрос о запрете доступа России к SWIFT.

Кулеба отметил, что данная мера могла бы быть частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

На прошлой неделе в российском МИД рассказали о действиях РФ при возможном отключении государства от SWIFT.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать угрозу отключения страны от системы межбанковских платежей SWIFT. Он отметил, что санкционные устремления оппонентов РФ, в первую очередь США, продолжаются по нарастающей и имеют необоснованный характер.

Ранее бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что РФ необходимо исключить из международной расчетной системы в качестве санкции за ситуацию в Донбассе.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

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