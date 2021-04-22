Некоторым категориям россиян могут упростить получение доплаты к пенсии

Двум категориям россиян предложили облегчить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на законопроект Минтруда РФ.

Как сообщает издание, данную меру хотят распространять на членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных групп работников организаций угольной промышленности.

Согласно инициативе, летчикам и шахтерам больше не нужно будет самостоятельно собирать бумаги и доказывать, что у них есть необходимый трудовой стаж.

Проект закона предусматривает, что работодателей обяжут подавать в Пенсионный фонд России (ПФР) данные о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и о заработке, из которого исчисляется размер выплаты, за периоды до 1 января 2022 года.

Также авторы инициативы предлагают сократить объем документов, которые нужны для оформления дополнительной выплаты. Кроме того, в Минтруде хотят упростить процедуру запроса архивных документов, которые могут понадобится для установления доплат к пенсии.

«Это позволит снизить административные издержки указанных работодателей в части предоставления документов <...>, а для граждан создать более удобные условия реализации права на доплату к пенсии, исключая необходимость посещения ими территориального органа ПФР в случае необходимости предоставления правоустанавливающих документов для доплаты к пенсии, — отметили разработчики документа.

Ранее 6 апреля стало известно, что в Госдуму внесли проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам.