Роспотребнадзор изъял 33 тонны некачественного алкоголя в прошлом году

Роспотребнадзор в 2020 году изъял 33 тонны алкоголя, который не соответствовал установленным нормам. Об этом сообщает сайт ведомства.

Согласно сообщению, Роспотребнадзор за прошлый год исследовал «по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям и на наличие радиоактивных веществ» порядка 65 тысяч проб алкогольной продукции.

Отмечается, что по санитарно-химическим показателям не соответствующих установленным требованиям проб не выявлено.

По данным специалистов ведомства, около 1% проб не соответствовали требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям.

«По результатам мероприятий по контролю специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 1 450 партий объемом 33 т алкогольной продукции», — сказано в сообщении.

Ранее полицейские обнаружили и конфисковали в Санкт-Петербурге 6 тонн поддельной алкогольной продукции элитных брендов.