Набор для шашлыка в России за год подорожал на четверть

Набор для шашлыка (в него входят порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг) в России за год подорожал на четверть и составил в цене 2 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформу ОФД».

Компания проследила за тратами россиян с 1 по 15 апреля. Результаты сравнили с результатами аналогичного периода 2020 года.

Так, в текущем году средний чек затрат на «шашлычный набор» составил 1 958 рублей, что на 25% больше по сравнению с показателями прошлого года за тот же период (1 561 рубль).

Средний чек покупки порции шашлыка равен 304 рубля, что на 15% выше, чем в апреле 2020 года, шампуры выросли в цене на 5% (254 рублей), мангалы — на 48% (до 977 рублей), средства для розжига на 43% (до 195 рублей).

Эксперты уточняют, что в апреле 2021 года наиболее заметный рост числа покупок указанных товаров был зафиксирован в период вторых выходных апреля (10-11 апреля), когда в Москву и центральные регионы России пришли теплые дни. Рост продаж по сравнению с выходными предыдущей недели составлял 30-40%».

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