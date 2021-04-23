ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Центральный банк России приказом от 23 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского Профессионального инвестиционного банка, сообщает сайт Центробанка.

Банк России утверждает, что «Проинвестбанк» не исполнял федеральные законы, связанные с регулированием банковской деятельности, а также игнорировал исполнение нормативных актов Центробанка.

В частности, «Проинвестбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения».

«В Проинвестбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора», — заявили в Центробанке.

Ранее екатеринбургский банк «Нейва» лишили лицензии за махинации.