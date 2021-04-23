Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Жители России смогут отдыхать три дня подряд в связи с празднованием Дня труда, 1 мая. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА «Новости».

Так, при пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Кроме того, 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, поэтому в этот день работать можно будет на один час меньше.

Ранее глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что общее количество праздничных дней в мае указано в Трудовом кодексе, и продлить праздники без внесения поправок в законодательство невозможно.

До этого глава Минтруда России заявил, что ведомство изучает предложения увеличить продолжительность майских праздников.

12 апреля лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.