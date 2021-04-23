В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для покупки жилья без ипотеки

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил главе Минтруда Антону Котякову убрать временное ограничение на использование маткапитала для покупки недвижимости без ипотеки. Об этом сообщает RT.

Федоров отметил, что сейчас семья после рождения ребенка может использовать средства маткапитала только для покупки жилья в ипотеку.

В остальных случаях молодым родителям приходится ждать три года, прежде чем они смогут использовать пособие на приобретение квартиры или дома, подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее в России вступили изменения в правила использования материнского капитала. Теперь после отзыва средств в Пенсионный фонд России (ПФР) семьи в течение шести месяцев могут решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление.

До этого сообщалось, что правительство упростило правила использования маткапитала для улучшения жилья.