Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в ГД законопроект о ежегодных выплатах школьникам

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в пятницу, 23 апреля, внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах в 10 тысяч рублей родителям школьников к началу учебного года. Проект опубликован в электронной базе ГД.

Документом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

Речь идет также о ежегодной индексации данной выплаты, это поможет сохранить ее покупательную способность. При этом отмечается, что ребенок должен быть гражданином России.

В документе сказано, что правила подачи заявления о получении соответствующих выплат и их получении устанавливаются уполномоченным правительством федеральным органом исполнительной власти.

Финансирование расходов, связанных с реализацией закона, предлагается реализовать за счет средств федерального бюджета.

21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложиледложил назначить семьям со школьниками единовременную выплату в сумме 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

Глава государства уточнил, что выплата будет проведена в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.

В свою очередь, глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что выплата школьникам должна предоставляться по одному заявлению.