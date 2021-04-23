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Деловые новости

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Россияне стали экономить на продуктах питания

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Эксперты заявили, что на фоне кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, граждане России сократили траты на продукты. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов.

«На сокращение трат на отдельные товары повлияло и то, что пандемия научила россиян отказываться от импульсивных покупок»,— отметила партнер OneStory Ольга Сумишевская.

Согласно информации аналитиков «Тинькофф Data», около 50% опрошенных россиян в кризис пересмотрели свои потребительские приоритеты, четверть респондентов стали реже совершать покупки и следят за скидками, а еще 20% готовы тратиться только на качественные товары.

Партнер инвестгруппы «Атон» Виктор Дима добавил, что на сегодняшний день продуктовая инфляция находится на самом высоком уровне за последние пять лет. Также он сообщил о том, что ситуация в ближайшее время скорее всего останется неизменной.

По данным специалистов, проанализировав транзакции 13 млн потребителей, общие траты граждан России на продукты питания, одежду и базовые услуги в первом квартале 2021 года выросли на 18%. Однако на фоне снижения расходов на продукты и одежду у россиян выросли расходы на государственные сборы, в частности на налоги, пошлины и штрафы.

Главной причиной сокращения расходов, по информации экспертов, стал рост инфляции.

Ранее в России средние цены на подсолнечное масло у производителей с 5 по 11 апреля обвалились на 4825 рублей. (до 113 350 рублей за тонну).

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал работу по сдерживанию роста цен на продукты, назвав ее филигранным процессом.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

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