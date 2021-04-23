В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб в пятницу, 23 марта, внесла в Госдуму законопроект о праве на социальную стипендию для одиноких беременных женщин-студенток и одиноких матерей-студенток с детьми до 3 лет. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Сейчас социальные стипендии предоставляются следующим студентам: детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; гражданам, потерявшим во время обучения обоих родителей или единственного родителя; детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; другие лица, попадающие под льготные категории.

Размер госстипендии при этом варьируется в пределах 809–2 227 руб.

По мнению Бессараб, эта сумма не может обеспечить жизнедеятельность одинокого человека. Так, депутат предложила установить право на государственную социальную стипендию одиноким беременным студенткам и одиноким матерям-студенткам, воспитывающим ребенка до достижения им возраста трех лет, но «не более срока обучения, в случае если они не получают государственную социальную помощь».

Предлагается установить стипендию в размере не ниже прожиточного минимума в целом по России на душу населения.

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