Путин объявил с 1 по 11 мая нерабочими днями

Президент России Владимир Путин согласился объявить майские праздники непрерывными, передает РИА «Новости».

С предложением выступил Роспотребнадзор.

Таким образом, дни с 1 по 11 мая будут объявлены выходными.

«Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что подпишет соответствующий указ в пятницу, 23 апреля.

Формально к майским праздникам относятся только два дня – Праздник весны и труда 1 мая и День Победы 9 мая.

Накануне, 22 апреля, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство рассматривает предложения о возможном увеличении в России продолжительности майских праздников. До этого лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.

В 2020 году Путин принял решение о продлении нерабочих дней до 11 мая в связи с пандемией коронавируса.