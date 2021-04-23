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Деловые новости

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Сбер второй год подряд выплатит рекордные для рынка РФ дивиденды

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Акционеры Сбербанка на годовом Общем собрании, которое состоялось в пятницу 23 апреля, утвердили решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд руб.

Таким образом, дивиденды будут выплачены из расчета 18,7 руб. на одну акцию (56% от чистой прибыли по МСФО), — а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 12 мая 2021 года.

«В прошлом году РФ в лице Минфина приобрела контрольный пакет акций Сбербанка за счет средств ФНБ, — напомнил глава Сбербанка Герман Греф. — За год стоимость этого пакета выросла более чем на 1,1 трлн рублей. Кроме того, в прошлом году Сбербанк направил в бюджет 325 млрд рублей налогов».

Как уже сообщалось, половина дивидендов — 211,2 млрд руб. — поступит в бюджет страны. Как результат, уже второй год подряд Сбербанк направит на дивиденды рекордную для российского рынка сумму. Согласно Дивидендной политике до 2023 года, Сбербанк намерен и в дальнейшем выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли.

2020 год был важным для работы ПАО Сбербанк, отметил глава Минфина, председатель набсовета Сбербанка Антон Силуанов.

«Мы вместе теперь говорим не о Сбербанке, а о Группе Сбер, — продолжил он. — Для чего была создана экосистема? Чтобы дать новые сервисы, новые возможности для клиентов Сбербанка, создать новые условия работы, повысить качество услуг, которые предоставляет как Сбербанк, так и те сервисы, которые входят в экосистему».

После ковидного года перед нашей страной стоит множество непростых задач, заметил в свою очередь председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов.

«В первую очередь, это поддержка населения, пострадавшего от пандемии. И, безусловно, деньги Сбербанка, выплаченные государству в виде дивидендов и налогов, окажут немалое подспорье в решении этих социально-экономических задач», — убежден сенатор.

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