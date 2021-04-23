Новак рассказал, когда может закончиться строительство «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток --2» могут закончить строить в текущем году, следует из данных оператора проекта Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.

«По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет», — назвал Новак примерный срок окончания строительства.

В настоящий момент точного срока окончания работ по реализации «Северного потока — 2» не приводится.

Российский вице-премьер добавил, что более детальной информацией об окончании работ располагает только компания Nord Stream 2 AG.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Например, президент США Джо Байден назвал «Северный поток — 2» «сложным вопросом».

Ранее в МИДе прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова добавила, что для немецкой стороны проект является «экзистенциальным».

Помимо того, в ФРГ призвали остановить «Северный поток — 2» в случае обострения конфликта в Донбассе.