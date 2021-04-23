РБК: Interactive Brokers остановил работу с российскими партнерами

Американский брокер Interactive Brokers (IB) заявил о прекращении работы с российскими партнерами, сообщает РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По требованию компании, российские брокеры вынуждены закрыть счета, открытые у IB.

Как пишет издание, проблемы у российских клиентов с IB начались вскоре после штрафа, который компания получила летом 2020 года от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других регулирующих органов. Штраф был назначен за провал в поддержании политики по контролю за отмыванием средств. После этого несколько брокеров перестали работать с IB, уточняет СМИ.

В пресс-службе брокера изданию рассказали, что компания вынуждена остановить работу с партнерами из России для обеспечения налоговой и правовой безопасности счетов клиентов, поскольку после штрафа регулятора IB начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.

В России Interactive Brokers был одним из наиболее популярных иностранных брокеров. Российские брокеры работали с IB по субброкерской схеме, которая предполагает, что российская компания выступает посредником между клиентом и иностранным брокером (принимает поручения и передает основному брокеру). Клиент, в свою очередь, получает доступ к большему набору инструментов, но платит более высокие комиссии.