СМИ: в Германии ищут компромисс из-за Nord Stream 2

Давление со стороны Соединенных Штатов против завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2» заставляет Германию искать компромиссы. Такое мнение выразил журналист Николаус Долль в статье для газеты Die Welt.

Он считает, что из-за этой ситуации ФРГ может столкнуться со значительными внешнеполитическими потерями. При этом Берлин хотел бы избежать многомиллиардных штрафов из-за остановки проекта и не портить отношения с США.

По словам Долля, Германия пытается выработать альтернативный план. Обозреватель напомнил, что в последнее время некоторые политики призвали приостановить строительство «Северного потока — 2».

Берлин также рассматривает второй вариант: продолжить проект, но не запускать газопровод.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что строительство газопровода «Северный поток --2» могут завершить в 2021 году.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Например, президент США Джо Байден назвал «Северный поток — 2» «сложным вопросом».