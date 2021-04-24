Эксперт рассказал, как злоумышленники проникают в банковские приложения

Руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков рассказал РИА «Новости», как мошенники воруют данные в онлайн-банках.

По словам специалиста, сейчас часто происходят утечки банковской информации с данными карт и персональными данными клиентов. С помощью этой информации злоумышленник может воспользоваться функционалом восстановления доступа к личному кабинету.

Перехватив SMS-сообщение, злоумышленник может изменить аутентификационные данные клиента и получить доступ к личному кабинету. Однако, как правило, мошенникам недостаточного только иметь доступ к сообщениям или звонкам жертвы. Также нужна информация о логине, пароле, карточных данных.

Как отмечает Костиков, упростить злоумышленнику доступ к личному кабинету пользователя может вход в мобильный банк по номеру телефона. Также проникнуть в личный кабинет будет проще, если для восстановления доступа необходим только номер телефона и карточные данные или информация, полученная из публичного доступа или возможных утечек данных.

Эксперт уточнил, что, даже если мошенник попадет в личный кабинет пользователя, то при подозрительной активности он столкнется с антифрод-системой банка, которая не позволит нанести финансовый вред клиенту или сведет его к минимуму.

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