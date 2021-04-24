«Ъ»: Россия может ограничить ввоз чешского пива

Россия может ответить на высылку из Праги российских дипломатов ограничением импорта продукции чешского производства, в том числе пива. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в госструктурах.

По словам одного из собеседников издания, Москве, возможно, придется ввести экономические санкции, так как «нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги», а отреагировать на них чисто зеркально не получается.

Источники «Ъ» считают, что ограничения могут коснутся любой из отраслей, однако российские власти будут в первую очередь исходить из принципа «не навредить себе».

Один из источников уверен, что под санкции попадет чешское пиво. Его импорт в Россию в 2020 году составил больше $38 млн. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 10%.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Впоследствии власти Чехии выдвинули России ультиматум, потребовав отменить решение об ответной высылке дипломатов. Москва требованиям не подчинилась, после чего Прага решила выслать из страны 63 сотрудника российского посольства.