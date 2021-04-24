Почти четверть россиян намеревались взять отпуск с 4 по 7 мая

Около 23% россиян планировали взять отпуск в период с 4 по 7 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Работа.ру.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о продлении майских праздников до 10 мая включительно.

Отмечается, что 77% участников опроса не думали об отпуске в эти дни.

35% респондентов из числа тех, кто планировал отпуск, отметили, что рассчитывают поехать на дачу, 24% — в путешествие в другой город, а 4% — за границу. Еще 37% россиян хотят провести майский отпуск дома.

В опросе участвовали 5 тысяч человек со всех округов России. Он проводился в апреле 2021 года.

Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила изучить, а также обсудить оправданность переноса части праздничных новогодних дней на май.