Минэкономики Германии просит не привязывать случай с Навальным и «Северный поток — 2»

Министр экономики Петер Альтмайер призвал не связывать между собой проект «Северный поток — 2» и «отдельные случаи», упомянув дело Алексея Навального, сообщает медиагруппа Funke.

«Мы должны проводить оценку строительства и завершения газопровода и принимать решения вне зависимости от отдельных случаев», — считает Альтмайер.

По его словам, за прошедшие 50 лет поставки газа пока не становились инструментом политической борьбы между «Западом и Востоком».

«Отклонение от этого подхода необходимо было бы очень тщательно обдумать», — заявил Альтмайер.

Он заверил, что транзит газа через Украину продолжится и после завершения строительства газопровода, а строительство терминалов для сжиженного газа позволит Германии защитить себя от якобы возможного политического давления со стороны России.

«Строя так называемые терминалы сжиженного газа, мы также обеспечиваем себе возможность в любой момент проявить независимость от газа, поступающего через трубопровод, если Россия попытается оказать политическое давление с помощью газа», — объяснил Альтмайер.

В отношении Навального он призвал соблюдать все международные стандарты прав человека.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в Германии ищут компромисс из-за «Северного потока — 2».