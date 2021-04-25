Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» перечислили самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в России, сообщает ТАСС.

Обычно такие вакансии не требуют большого опыта, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.

В апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы для студентов вошли хостес в Москве с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц, официант в Сочи с оплатой труда от 150 до 180 тысяч рублей и медсестра в общественной организации в Петербурге с ежемесячным окладом в 150 тысяч рублей.

До 100 тысяч рублей в месяц готовы предложить мастеру по ремонту компьютеров с минимальным опытом в Перми, такую же сумму готовы платить менеджеру по продажам в Екатеринбурге, а упаковщику пончиков — до 95 тысяч рублей.

Ранее в России названы самые высокооплачиваемые вакансии.