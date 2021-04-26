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Деловые новости

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Больше половины работодателей против продления майских праздников

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Больше половины российских работодателей не поддерживают продление майских праздников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспресс-исследование компании интернет-рекрутмента HeadHunter.

По результатам опроса, 38% однозначно против продления праздничного периода в мае, еще 23% высказали в целом негативное отношение к такому решению. При этом однозначно поддержали увеличение продолжительности праздников 23% работодателей, еще 15% «в целом» поддерживают инициативу. Затруднились с ответом 2% респондентов.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам провести майские праздники на даче вместе с семьей. По заявлению ведомства, отдых в семейном кругу на открытом воздухе является хорошим решением в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, так как такое проведение досуга не связано со значительными рисками заражения COVID-19.

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