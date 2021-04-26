Россияне рассказали о достаточном для достойной жизни доходе

Больше трети россиян считают достаточным для нормальной жизни доход в 50 – 80 тыс. руб. в месяц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Так, о потребности в 50 – 80 тыс. руб. заявили 38% респондентов. Еще 28% участников опроса считают достаточным месячный доход в 80 – 120 тыс. руб., 15% хотели бы получать от 120 до 200 тыс. руб., 11% – менее 50 тыс. руб. в месяц. Зарабатывать больше 200 тыс. руб. хотели бы 9% россиян.

В соответствии с результатами опроса, у 70% респондентов есть одна постоянная работа, больше одной – у 8%. При этом лишь 11% опрошенных сочли свой текущий доход достаточным. Кроме того, 70% россиян заявили о готовности искать подработку, каждый десятый уже подрабатывает.

Ранее исследование показало, что больше половины россиян регулярно работают по выходным. По данным опроса, 58% россиян регулярно работают сверхурочно — каждый второй трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные.