В ISA рассказали о потенциале России для производства солнечной энергии

Генеральный директор Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур заявил, что южная часть России имеет огромный потенциал для производства солнечной энергии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что особенно южная часть России имеет огромный потенциал для (производства) солнечной энергии. И Россия, и ISA могут научиться друг у друга. ISA предоставляет комплект уроков от других стран, и уроки, которые мы возьмем у России, могут быть предоставлены (Международному – ред.) солнечному альянсу и всему мировому сообществу пользователей солнечной энергии», — подчеркнул Матур.

Кроме того, он добавил, что Россия является крупнейшим государством, и в ISA очень надеются на то, что она станет членом солнечного альянса.

«Мы надеемся, что Россия присоединится к нам скоро», — отметил Матур.

Ранее был разработан универсальный подход для моделирования параметров солнечных батарей.