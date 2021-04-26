Цена на медь обновила рекорд 2011 года

Стоимость меди повышается в понедельник, 26 апреля, обновив рекорд с 2011 года, это произошло на фоне падения доллара и опасений вокруг поставок из Чили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торговых площадок.

По состоянию на 7.58 мск понедельника цены июльского фьючерса на медь на бирже Comex увеличивается на 0,94%, до $4,3842 за фунт (около 0,45 кг). До этого показатель достиг $4,3943, это самый высокий уровень с начала августа 2011 года.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы, 23 апреля, повысилась на 1,6%, до $9551,5, алюминия — на 0,06%, до $2364,5, цинка — на 1,05%, до $2852 за тонну.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падает сейчас на 0,17%, до 90,7 пункта. Это минимальный уровень с начала марта 2021 года. При снижении курса доллара сырьевые товары, в том числе медь, можно купить за более доступную цену при приобретении их в другой валюте.