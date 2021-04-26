«Ъ»: кабмин намерен ограничить экспорт бензина в России

Правительство России планирует внести бензин в перечень товаров, экспорт которых могут временно запретить. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что по итогам совещания у вице-премьера России Александра Новака 21 апреля Министерству энергетики поручили разработать проекты актов, устанавливающих временное ограничение на экспорт «отдельных видов нефтепродуктов».

Согласно протоколу, кабмин включит бензин в список важных для внутреннего рынка товаров, «в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

Ранее эксперты заявили, что в 2021 году существенного роста цен на топливо не произойдет. Санкции и пандемия COVID-19 не окажут особого влияния на данный сегмент.

В начале апреля вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в ходе заседания ОПЕК+ заявил, что ситуация на нефтяном рынке улучшилась. Он отметил, что динамика по-прежнему остается положительной, а дефицит составляет около двух млн баррелей в сутки.