В ЦБ предупредили о появлении поддельных монет

Начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества Банка России Татьяна Александрова заявила, что фальшивомонетчики неожиданно стали подделывать 10-рублевые монеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И что стало неожиданным для нас в прошлом году, в значительном количестве выявлены подделки монеты номиналом 10 рублей», — сказала она на 12-м международном ПЛАС-форуме.

Первые подделки 10-рублевых монет были замечены в Волго-Вятском главном управлении ЦБ в феврале прошлого года. Тогда были найдены 25 фальшивых монет.

К июлю 2020 года ЦБ было уже известно о 3 813 таких подделках. В октябре выявили 924 поддельные 10-рублевые монеты в упаковке подразделения кредитной организации при обработке дефектной монеты.

Ранее сообщалось, что поддельные купюры начали активнее продавать в интернете. За прошлый год было зафиксировано 18 700 преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег.