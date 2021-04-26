Источник: Украина планирует разместить 8-летние евробонды в долларах

Украина намерена разместить 8-летние еврооблигации, номинированные в долларах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в финансовых кругах.

По его словам, ориентир доходности достиг 7-7,25%.

Заявки на еврооблигации с погашением в мае 2029 года министерство финансов Украины собирает в понедельник, 26 апреля.

Организаторами выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила о том, что Украина снова находится под угрозой банкротства из-за отставки главы Нацбанка страны Якова Смолия.

Неожиданная отставка Смолия в июле прошло года привела к остановке выпуска еврооблигаций. Ожидалось, что они будут размещены на Лондонской бирже 8 июля.