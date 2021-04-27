Tesla сообщила о рекордной прибыли за первый квартал этого года

Производитель электрокаров Tesla продемонстрировал рекордную квартальную прибыль, несмотря на перебои в поставках автомобилей, которые были вызваны их ростом и растущим спросом на машины. Выручка этой американкой компании за первый квартал текущего года составила $10,39 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, данный показатель примерно на 74 % больше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года. Тогда цифра достигла $5,99 млрд.

Сообщается, что компания получила чистую прибыль в размере $438, тогда как годом ранее она заработала $16 млн.

В материале говорится, что Tesla в течение трех месяцев доставила порядка 184 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y. При этом за этот период не выпускались более дорогие машины Model S и Model X. Всего поставили 2020 таких автомобилей. Транспортные средства брали из складских запасов.