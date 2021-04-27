Голикова напомнила работодателям о зарплате за выходные с 4 по 7 мая

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга заявила, что работодатели обязаны выплачивать заработную плату своим сотрудникам в нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно. Об этом сообщает ТАСС.

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, чья работа оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя», — подчеркнула она.

Кроме того, Голикова добавила, что в данные дни платить сотрудникам нужно в полном размере.

Отмечается, что органы власти, а также другие работодатели самостоятельно, в соответствии с указом, определяют численность и состав работников, необходимые для функционирования организаций.

Ранее Голикова сообщила о том, что организации сами решают, по какому графику будут работать их сотрудники с 4 по 7 мая.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы. Отмечается, что выходными станут дни с 1 по 10 мая.