СМИ: украинцам придется платить за газ двойную цену

Всех бытовых потребителей газа на Украине с 1 мая переведут на годовые тарифы, которые выше действующих, в некоторых регионах в два раза. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Отмечается, что большинство поставщиков газа установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), сейчас жители Украины платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). В ряде случаев цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).

По данным издания, в результате повышения цен на газ зимой некоторые семьи, при условии наличия газового отопления, будут вынуждены платить в месяц больше почти на 1,5 тысячи гривен (4 тысячи рублей).

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон пожаловался на сокращение транзита российского газа через Украину.