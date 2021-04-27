РБК: российские власти изучают вопрос возобновления рейсов в страны Европы

Роспотребнадзор, Росавиация и МИД к 11 мая подготовят отчеты о возможности возобновить авиасообщение с 10 странами Европы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поручение вице-премьера Татьяны Голиковой, которое опубликовано в Telegram-канале «Майский указ».

Подлинность документа подтвердил источник РБК.

Отмечается, что речь идет об Австрии, Болгарии, Дании, Ирландии, Италии, Кипре, Люксембурге, Мальте, Польше и Португалии.

Российские власти также прорабатывают возможность восстановления авиасообщения с еще 10 государствами, в том числе с Израилем, Тунисом, Исландией, Мексикой и Доминиканской республикой.

Кроме того, ведомствам предстоит оценить возможность увеличения числа рейсов в те 19 стран, с которыми уже открыто авиасообщение. Среди них Япония, Швейцария, Греция, Армения, Мальдивы, Египет и ОАЭ.

Ранее Россия и Эстония возобновили авиасообщение.