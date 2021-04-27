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Деловые новости

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Роспотребнадзор не будет запрещать продажу алкоголя на майские праздники

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Роспотребнадзор не будет запрещать продавать алкоголь на майские праздники. Об этом ведомство сообщило в Instagram.

«На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя», — говорится в сообщении.

Ранее власти Кызыла ввели запрет на розничную продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках.

Отмечается, что руководителям предприятий общепита также рекомендуется не продавать алкогольные напитки, а участникам праздничных мероприятий, которые посвящены Дню весны и труда и Дню Победы, вовсе запрещено приносить с собой алкоголь.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением работникам заработной платы.

Соответствующий документ называется «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». Он вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с пятницы, 23 апреля.

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